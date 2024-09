Startup brasileira de saúde recebe aporte de Mark Zuckerberg

A carioca Beep Saúde, que lidera o mercado de vacinas e exames a domicílio no Brasil, teve investimento de R$ 100 milhões e foi avaliada em R$ 1 bilhão

A Beep Saúde, uma startup carioca que lidera o mercado de vacinas e exames a domicílio no Brasil, recebeu um aporte significativo de R$ 100 milhões. A rodada de investimentos avaliou a empresa em R$ 1 bilhão. O montante foi liderado pela gestora americana Light Smith, que fez seu segundo investimento no Brasil e o primeiro em uma startup de saúde. Além disso, o fundo do casal Mark Zuckerberg, dono da Meta, e Priscila Chan, que já haviam investido na companhia anos atrás, também participou da rodada. Outros investidores de peso incluíram Davi Vélez, fundador do Nubank, e a gestora de Sérgio Furio, CEO da Creditas. A Beep também conta com o Bradesco e a DNA Capital, gestora criada pela família Bueno, fundadora da Amil e controladora da Dasa, como sócios.

Segundo Vander Cortez, fundador da Beep Saúde, o novo aporte chega em um momento crucial, quando a empresa atingiu o break-even, deixando de queimar caixa e dar prejuízo. Cortez afirmou que 100% dos recursos serão investidos em tecnologia, com foco na melhoria do aplicativo e na eficiência logística. Fundada em 2018, a health tech começou com a aplicação de vacinas a domicílio, mercado no qual rapidamente se tornou líder no país, superando até mesmo farmácias e laboratórios. Três anos após sua fundação, a startup expandiu para o mercado de exames laboratoriais. Atualmente, a empresa fatura cerca de R$ 300 milhões por ano, sendo que dois terços desse valor provêm das vacinas aplicadas em casa.

