Mansão luxuosa de Márcio Garcia classificada como ‘melhor do Rio de Janeiro’, é colocada à venda por R$ 273 milhões

A luxuosa mansão do apresentador Márcio Garcia está disponível para compra, com um preço estipulado em 50 milhões de dólares, o que equivale a cerca de R$ 273 milhões. A propriedade, situada no bairro de Joatinga, no Rio de Janeiro, se destaca por sua ampla área de mais de 6 mil metros quadrados e uma vista deslumbrante que abrange o mar da Barra e a icônica Pedra da Gávea. Além de sua localização privilegiada, o imóvel é equipado com tecnologia sustentável, sendo alimentado por energia solar. A mansão oferece um espaço generoso, com um total de 7 quartos e 18 banheiros, proporcionando conforto e privacidade para seus moradores e convidados.

A propriedade também conta com três cozinhas, um escritório, uma academia bem equipada, um home theater e um spa que inclui sauna, tornando-se um verdadeiro refúgio de luxo. Esses recursos fazem da mansão um local ideal tanto para relaxamento quanto para entretenimento. A venda está sendo gerenciada pela imobiliária Piquet Realty, que é conhecida por intermediar transações de alto padrão no mercado imobiliário carioca. Com tantas comodidades e uma localização invejável, a mansão de Márcio Garcia promete atrair interessados em busca de um estilo de vida sofisticado e confortável.

