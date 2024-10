‘This is Marília Mendonça’: homenagem à rainha da sofrência emociona público em SP

Evento do Spotify reuniu 25 mil fãs, que juntos cantaram em uma só voz os principais hits de uma das maiores artistas do Brasil

Divulgação/Spotify Péricles, Luísa Sonza, Marcos e Belutti, Luísa Martins, Yasmin Santos, Jão, Ludmilla, Xamã, Tierry, Luan Pereira e Alok participaram do show



O Allianz Parque celebrou a vida e a carreira da cantora Marília Mendonça no sábado (5), com 25 mil fãs cantando os maiores hits da artista, acompanhados de outros nomes da música brasileira como Péricles, Luísa Sonza, Marcos e Belutti, Luísa Martins, Yasmin Santos, Jão, Ludmilla, Xamã, Tierry, Luan Pereira e Alok.

“This is Marília Mendonça” foi emocionante do começo ao fim. A família da rainha da sofrência apareceu no palco para agradecer o carinho dos fãs, e o destaque foi para o pequeno Léo, filho da cantora com Murilo Huff, de apenas quatro anos. Mesmo tímido, ele esbanjou fofura para o público, que ecoava seu nome na multidão.

Em entrevista à Jovem Pan, Péricles exaltou o impacto da Marília na música sertaneja. “A gente está num estádio cantando as músicas dela, isso é muito significativo”. O cantor de pagode também fez mistério ao ser questionado se pretende regravar outros hits da homenageada, como “Graveto”.

Luísa Martins era muito além de uma colega de profissão. Ela e Marília eram amigas íntimas e colecionam histórias na amizade. “Não tínhamos grandes conversas sobre o que poderíamos fazer profissionalmente. A gente falava mais de coisas aleatórias”, ressalta.

Dona do feat ‘Melhor Sozinha’, Luísa Sonza foi uma das últimas parcerias musicais da cantora sertaneja. Ela revelou que a rainha escreveu sua parte da música à mão e que guarda esse papel até hoje. Sonza também enalteceu a amiga, dizendo que sempre pensa nela quando canta o hit. “Me proporcionou ter uma música com uma das maiores cantoras que esse país e mundo já viu”.

Além das próprias músicas, o público também pôde se emocionar com trechos do documentário “Todos os Cantos”, com inúmeras cenas de Marília ao lado dos fãs. Ao final de duas horas de performances, os artistas se reuniram com bandeiras personalizadas com os símbolos da cantora para o encerramento e uma mensagem no telão, que finalizou a noite.

Marília continua fazendo história, e seu legado não vai ser esquecido pelos fãs. A prova disso foi o sucesso do evento. As músicas que foram cantadas podem ser encontradas na playlist ‘This is Marília Mendonça’, disponível no Spotify.