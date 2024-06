Matemático do MIT criou fórmula com potencial de gerar até R$ 680 por dia, em média – e investidores brasileiros podem sair ganhando com isso; entenda

Bilionário americano que transformou R$ 1.000 em R$ 4 bilhões tem seu método ‘copiado’ por sistema brasileiro

cookie_studio/Freepik Metodologia de investimentos foi automatizada por uma empresa brasileira e vem possibilitando ganhos médios de R$ 680 por dia



Jim Simons é um matemático do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), notório por ter desafiado um dos investidores mais bem sucedidos da história e provocado uma revolução em Wall Street e Vale do Silício em 1982. Agora, sua metodologia de investimentos foi automatizada por uma empresa brasileira e vem possibilitando ganhos médios de R$ 680 por dia (cerca de R$ 14.200 por mês) para uma classe de investidores.

Como Jim Simons ‘superou’ a rentabilidade de Warren Buffett, George Soros e Ray Dalio

Os maiores investidores da história seguem padrões clássicos: conversas com executivos, análise de registros financeiros e contábeis… e uma certa dose de interpretação macroeconômica. O fato é que o clássico funciona, como provam Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch e Ray Dalio… mas o matemático Jim Simons decidiu desafiar essa cartilha.

Simons suspeitava que os mercados financeiros se movimentavam de forma organizada, sim, mas não de um jeito que pudesse ser detectado com intuição e percepção humanas. Para ele, se fazia necessário um método que vai além da compreensão de um ser humano… algo que só seria possível ao utilizar poder computacional. E ele descobriu “o segredo” — as regras que regem os mercados — que muitos investidores passam a vida procurando (sem nunca encontrar).

Em 1982, Jim Simons inaugurou o Medallion, seu fundo de investimentos que aplicava esse segredo matemático. O resultado? Uma rentabilidade de +66% ao ano por 30 anos consecutivos. Foi o suficiente para transformar R$ 1.000 investidos em R$ 4.010.907.452 – ou seja, quatro bilhões de reais – durante o período, numa sequência de retornos massivos. Vale notar que +66% foi o retorno médio anual, o que significa que a rentabilidade desse Modelo de Simons foi até maior que +66% em alguns anos específicos do período.

É um resultado tão bizarro que levanta dúvidas. Afinal, transformar R$ 1.000 em um patrimônio multibilionário é quase “obsceno” e duvidar disso é o mínimo que um investidor maduro deve fazer. Mas o método foi validado — e bastante copiado.

Então, qual é o segredo por trás dessa “máquina de fazer dinheiro”, que é o fundo de Simons? E como replicar o método com a nova ferramenta brasileira que automatiza o método (em apenas 3 cliques)? Sobre o segredo, duas palavras o definem: análise quantitativa. Pense em equações ultra-complexas envolvendo negociações algorítmicas de altíssima velocidade, capazes de gerar lucros sobre as ineficiências do mercado.

É um fato: a análise quantitativa sempre foi, pelo menos até pouco tempo, um privilégio de gênios matemáticos (o próprio Jim Simons estudou no prestigiado MIT). Mas tudo mudou desde que esse novo software brasileiro simplesmente replicou os fundamentos da análise quantitativa do Jim Simons. Agora, não é mais necessário ser um gênio matemático… e nem esperar que Jim Simons milagrosamente reabra a captação do fundo Medallion.

Qualquer brasileiro comum pode replicar os princípios por trás da construção de riqueza exponencial de Jim Simons de forma semi-automática e com 3 cliques no computador. Essa é a beleza do renomado software Gamma Quant: você “pluga” ele na sua conta de investimentos e o deixa operando no piloto automático.

A única coisa que você precisa fazer é definir o seu perfil de risco para que seus objetivos sejam devidamente respeitados pela máquina. E claro: sabendo que usar esse sistema não implica em obter os mesmos retornos que Simons com o Medallion, uma vez que se trata de uma estratégia que apenas se inspira no racional por detrás do fundo.

Veja como testar sistema quantitativo que se inspira em Jim Simons

Se você quer descobrir como buscar ganhos médios de R$ 680 por dia e até R$ 3.400 por semana começando em julho — para poder finalizar 2024 com um patrimônio gordo — fique de olho. Os fundadores da ferramenta Gamma Quant vão explicar absolutamente tudo sobre o sistema, como funciona na prática e como você pode usá-lo para buscar lucros recorrentes e automáticos.

Após essa reunião gratuita, o acesso à ferramenta será disponibilizado para o grande público. Vale ressaltar que ganhos passados como esses não são garantia de lucros futuros. Além disso, essa ferramenta opera no sistema financeiro. Portanto, ela inclui riscos. Mas seu potencial de ganhos vai obedecer, em primeiro lugar, o seu perfil como investidor. Se você for um investidor ultra-conservador, poderá se contentar em buscar o dobro ou triplo do CDI. Assim, você dorme com tranquilidade, sem desrespeitar seu apetite ao risco. É você quem decide.

Agora, se você tem mais disposição a riscos e aceita incorrer no potencial de perder dinheiro buscando rentabilidades mais ousadas, então poderá colher mais e mais lucros no longo prazo. No mundo real, não existe rentabilidade garantida e adultos racionais precisam partir desse princípio. Se alguém disser o contrário, corra. No mais, essa é a sua chance de aplicar um sistema historicamente super-lucrativo que fez o nome e a reputação do maior investidor de todos os tempos.

Se você está disposto a descobrir todos os detalhes do novo Gamma Quant, clique no botão abaixo agora. Essa decisão tem tudo para ser o começo de uma nova era quantitativa nos seus investimentos e potencial construção de riqueza — assim como foi para Jim Simons.

