Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 14 milhões; veja números sorteados

Dezenas sorteadas foram 57, 20, 34, 43, 40 e 33; próximo sorteio acontece na quinta-feira (26)

DAVI CORRÊA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dezenas sorteada do concurso 2.778 da Mega-Sena foram: 57, 20, 34, 43, 40 e 33



A Caixa Econômica Federal anunciou os resultados do concurso 2.778 da Mega-Sena, que oferecia um prêmio de R$ 9.755.251,26. As dezenas sorteadas foram 57, 20, 34, 43, 40 e 33. Como nenhuma aposta conseguiu acertar todas as seis dezenas, o prêmio acumulou e agora está estimado em R$ 14 milhões para o próximo sorteio, agendado para esta quinta-feira (26). No sorteio, 21 apostadores conseguiram acertar a quina e cada um receberá R$ 89.854,85. Além disso, 1.734 pessoas acertaram a quadra e levarão para casa R$ 1.554,58.

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e são transmitidos ao vivo pelas redes sociais da Caixa. O valor mínimo para uma aposta é de R$ 5, e prêmios também são concedidos para quem acerta quatro ou cinco números. Os apostadores têm a opção de participar do Bolão Caixa, que permite apostas em grupo. O valor mínimo para participar de um bolão é de R$ 10, com cotas a partir de R$ 5. É possível formar um bolão com um mínimo de duas e um máximo de cem cotas, aumentando as chances de ganhar.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA