Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 33 milhões

Dezenas sorteadas foram 39, 12, 47, 08, 43 e 34

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Próximo sorteio da Mega Sena acontece no sábado (24)



A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quinta-feira (22) os resultados do concurso 2.765 da Mega-Sena, que ofereceu um prêmio de R$ 24.061.846,84. As dezenas sorteadas foram 39, 12, 47, 08, 43 e 34. Como nenhum apostador conseguiu acertar todos os seis números, o prêmio acumulou e agora chega a R$ 33 milhões para o próximo sorteio. Além disso, 66 apostas acertaram a quina e receberão R$ 35.663,33 cada, enquanto 3.707 ganhadores da quadra levarão R$ 907,07. O próximo sorteio acontece no sábado (24). Os interessados em participar do próximo sorteio podem fazer suas apostas até às 19h do dia do evento, seja em casas lotéricas, pela internet ou através do aplicativo da loteria. Os sorteios são realizados às 20h e transmitidos ao vivo. O valor mínimo para um palpite é de R$ 5, e prêmios são concedidos para quem acerta quatro ou cinco números. Outra opção disponível é o Bolão Caixa, que permite a realização de apostas em grupo. O valor mínimo para participar é de R$ 10, com cotas a partir de R$ 5, facilitando a participação de mais pessoas na busca por prêmios maiores.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA