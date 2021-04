Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 6 milhões; confira dezenas sorteadas

Dezoito pessoas acertaram a quina e irão receber R$ 81.867,39; próximo concurso, de número 2358, será realizado no próximo sábado, 3, às 20h

Marcelo Casal Jr/Agência Brasil A quadra teve 1.287 apostas certas, com cada um embolsando R$ 1.635,71



Nenhum apostador levou o prêmio máximo do Concurso 2357 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira e as seis dezenas sorteadas foram: 19 – 28 – 30 – 34 – 40 – 51. Como não houve vencedor, o prêmio, que era de R$ 2.714.550,42 acumulou e, no próximo sorteio, será de R$ 6 milhões. Dezoito pessoas acertaram a quina e irão receber R$ 81.867,39. A quadra teve 1.287 apostas certas, com cada um embolsando R$ 1.635,71. O próximo concurso, de número 2358, será realizado no próximo sábado, 3, às 20h. Serão válidas apostas realizadas até as 19h de sábado, sendo que os apostadores poderão realizar seus jogos em lotéricas credenciadas pela Caixa e no site especial de loterias do banco. O valor da aposta com seis dezenas é de R$ 4,50.