Mega da Virada: Procon-SP notifica Caixa para identificar vencedor que não resgatou o prêmio

Órgão diz que instituição financeira tem informações necessárias para identificar o apostador, uma vez que o jogo foi feito através de meios eletrônicos

Marcelo Camargo/Agência Brasil Procon-SP diz ainda que, no cadastro, foi informado um cartão de crédito para realizar o pagamento da aposta e que, com isso, seria possível identificar o ganhador



O Procon-SP notificou a Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira, 31, solicitando que a instituição identifique o vencedor da Mega da Virada que ainda não resgatou o prêmio de R$ 162,2 milhões. Segundo o órgão, a Caixa tem as informações necessárias para identificar o apostador e realizar o pagamento do prêmio. “O Procon-SP requer que a instituição financeira identifique o consumidor que está cadastrado no sistema e fez o jogo pelos meios eletrônicos e faça o pagamento do prêmio devido”, diz um comunicado emitido pelo órgão. Na nota, o Procon-SP diz ainda que, no cadastro, foi informado um cartão de crédito para realizar o pagamento da aposta e que, com isso, seria possível identificar o ganhador. O diretor-executivo do Procon, Fernando Capez, afirmou que a Caixa tem o dever de notificar caso não seja possível identificar o autor do jogo. “Se é possível a identificação do apostador, a Caixa não pode comodamente aguardar o decurso do prazo e se apropriar do dinheiro. Caso o apostador esteja morto, o prêmio pertence aos seus herdeiros. E se a aposta foi feita por meio eletrônico, é dever da instituição financeira informar se não é possível identificar o seu autor”, disse o diretor.