Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões

Dezenas sorteadas foram: 52, 42, 38, 02, 13 e 21; próximo sorteio acontece na terça-feira (24)

A Caixa Econômica Federal anunciou na noite de sábado (21) os resultados do concurso 2.777 da Mega-Sena, que tinha um prêmio estimado em R$ 6.279.287,43. As dezenas sorteadas foram: 52, 42, 38, 02, 13 e 21. Como nenhuma aposta conseguiu acertar todas as seis dezenas, o prêmio principal acumula e chega a R$ 10 milhões para o próximo sorteio, agendado para esta terça-feira (24). O valor mínimo para uma aposta na Mega-Sena é de R$ 5,00, e os jogadores têm a chance de ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números. Para aqueles que preferem jogar em grupo, o Bolão Caixa oferece a possibilidade de apostas coletivas, com um valor mínimo de R$ 10 e cotas a partir de R$ 5, podendo incluir de duas a cem cotas.

No último sorteio, 40 apostas conseguiram acertar a quina, cada uma delas recebendo R$ 49.417,01. Além disso, 2.658 apostadores acertaram a quadra e levarão para casa R$ 1.062,38. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em lotéricas, pela internet ou através do aplicativo da loteria. Os sorteios são realizados às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

