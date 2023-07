Mega-Sena: ninguém acerta dezenas e prêmio acumula em R$ 50 milhões

Próximo sorteio será realizado na quarta-feira, 19; mais de cem pessoas acertaram cinco dezenas e faturaram R$ 25.434,22

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Bilhetes de aposta da mega-sena



O concurso 2.611 da Mega-Sena foi sorteado neste sábado, 15, e o prêmio em disputa era de R$: 40.904.941,68. As dezenas sorteadas foram: 04 – 12 – 18 – 21 – 25 – 49. Nenhum apostador acertou as dezenas sorteadas e o prêmio acumulou em R$ 50 milhões. 178 pessoas acertaram cinco dezenas e faturaram R$ 25.434,22. Outros 9.213 ganharam R$ 702,00. O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira, 19. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00.