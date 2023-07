Etapa de Roma da Fórmula E é paralisada após acidente envolvendo oito carros

Brasileiro Lucas Di Grassi foi um dos que colidiram e não conseguiu continuar na prova; ninguém se machucou

Reprodução/Twitter/@FIAFormulaE Acidente envolvendo oito carros na Fórmula E não deixou nenhum ferido



A etapa de Roma da Fórmula E, que estava sendo disputada neste sábado, 15, precisou ser paralisada após um acidente envolvendo oito carros. A colisão entre os veículos aconteceu na nova volta da 13ª etapa do campeonato. O incidente começou quando o piloto britânico, Sam Bird, perdeu o controle do veículo, rodou na pista e acabou com o carro atravessa em um ponto cego nas ruas de Roma. Alguns carros conseguiram desviar, porém, outros sete não tiveram a mesma sorte e se envolveram no acidente. Sébastian Buemi, Edoardo Mortara, Antonio Felix da Costa, Robin Frijns, Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne e o brasileiro Lucas di Grassi foram os outros pilotos que colidiram. Apesar do acidente ter sido feio, nenhum dos envolvidos se machucou, porém, seis deles precisaram abandonar a prova, apenas Vergne e Vandoorne puderam dar continuidade e se juntaram aos outros 12 pilotos que estavam na disputa, que voltou a ser realizada após a resolução do acidente. Chegando na primeira posição, o neozelandês Mitch Evans chegou a sua terceira vitória e subiu para a terceira posição na classificação geral. Nick Cassidy, também da Nova Zelândia, e o alemão Maximilian Gunther, ficaram com a segunda e terceira posição, respectivamente. O outro brasileiro que estava na competição, Sergio Sette, ficou em oitavo lugar.