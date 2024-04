Mega-Sena: confira as dezenas sorteadas do concurso 2.715

Prêmio é analisado em mais de R$ 100 milhões; ainda não há informações de ganhadores

Reprodução/ Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa



A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado (20) as dezenas do concurso 2.715 da Mega-Sena foi. O prêmio para as apostas que acertarem as seis dezenas é de R$ 102.128.925,42. Os números sorteados foram: 07 – 19 – 25 – 46 – 50 – 53. A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou o rateio do sorteio. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para apostar pela internet, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00.