Mega-sena: confira as dezenas sorteadas neste sábado

Prêmio acumulado é estimado em R$ 7,5 milhões; Caixa ainda não divulgou os vencedores

Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas Caixa sorteou neste sábado o concurso 2698



A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado, 9, as dezenas do concurso 2698, que prevê o pagamento de R$ 7,9 milhões. Os número sorteados foram: 02-18-19-35-45-60. Ainda não há informações se houve aposta vencedora. As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet, ao custo de R$ 5 por jogo simples, com seis números marcados.