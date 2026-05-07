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Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 45 milhões

Os números sorteados nesta quinta-feira (7) foram:  23 – 17 – 29 – 30 – 48 – 50

  • Por Jovem Pan
  • 07/05/2026 22h05 - Atualizado em 07/05/2026 22h35
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DAVI CORRÊA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO mega-sena Mega-sena

Nenhum apostador acertou as dezenas sorteadas do concurso 3005 da Mega-Sena. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio, que ocorrerá no sábado (9).

Os números sorteados nesta quinta-feira (7) foram:  23 – 17 – 29 – 30 – 48 – 50

  • 5 acertos – 25 apostas ganhadoras: R$ 70.003,53
  • 4 acertos – 2.594 apostas ganhadoras: R$ 1.112,08

O prêmio estimado para este concurso era de aproximadamente R$ 36 milhões.

Como apostar na Mega-Sena? 

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de sábado (9) em qualquer casa lotérica credenciada, ou pelo site e aplicativo da Caixa. Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 19h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

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