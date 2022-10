Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 130 milhões neste sábado

Sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal, às 20h deste sábado, 29

Marcelo Camargo/Agência Brasil Quem acertar as seis dezenas levará o prêmio de R$ 130 milhões



O Concurso 2.534 da Mega-Sena pagará o prêmio de R$ 130 milhões. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal, às 20h deste sábado, 29. É possível fazer a aposta presencial e online. No último concurso, realizado na quarta-feira, 26, nenhum apostador acertou os seis números, fazendo com que o prêmio acumulasse e fosse de R$ 114 milhões para os R$ 130 milhões que serão sorteados neste sábado. Ainda segundo a Caixa Econômica Federal, após o último concurso, o acumulado para o prêmio da Mega da Virada chegou a R$ 116 milhões.