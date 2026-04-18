Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 60 milhões neste sábado; saiba como apostar

Concurso 2.998 sorteará seis dezenas a partir das 21h

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada, ou pelo site e aplicativo da Caixa



A Mega-Sena vai sortear neste sáabdo (18) um prêmio estimado no valor de R$ 60 milhões, que acumulou do último. O concurso 2.998 sorteará seis dezenas a partir das 21h, com transmissão ao vivo no Canal da Caixa no Youtube e no Facebook das Loterias Caixas.

No último sorteio, do concurso 2.997, realizado na quinta-feira (16), as dezenas que saíram foram: 14 – 20 – 32 – 37 – 39 – 42.

33 apostadores acertaram a quina e arrecadaram R$ 63.897,88;

2.920 apostas faturaram R$ 1.190,33 por fazerem a quadra.

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada, ou pelo site e aplicativo da Caixa. Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

Cada jogo simples custa R$ 6,00 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis. O pagamento da aposta online pode ser realizado via Pix, cartão de crédito ou pelo internet banking (para correntistas da Caixa). Para participar dos sorteios, é necessário ter mais de 18 anos.