Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 7,2 milhões neste sábado; saiba como apostar

Depois de premiar dois sortudos com R$ 100 milhões, a Mega-Sena volta a valores menores neste sábado, 4. O concurso 2.378 pode pagar R$ 7,2 milhões para o prêmio principal a partir das 20h (horário de Brasília). O sorteio acontecerá no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA, no aplicativo Loterias CAIXA ou por meio do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. Para apostar na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis. Ganham prêmios os apostadores que acertarem 2, 3, 4 ou 5 números. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

Quina de São João

Faltam três semanas para o sorteio do segundo concurso especial das Loterias CAIXA do ano de 2021. O sorteio da Quina de São João será realizado no dia 26 de junho e vai pagar o maior prêmio da história, estimado em R$ 170 milhões. As apostas podem ser realizadas nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. No portal Loterias CAIXA é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 15 apostas para o concurso 5.590 ou ainda outro combo contendo apostas de diversas modalidades, além do concurso especial. O preço de uma aposta simples, com cinco números, é de R$ 2,00.