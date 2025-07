Mega-Sena vai sortear R$ 6,5 milhões neste sábado

Dezenas sorteadas do último sorteio foram: 01, 40, 43, 56, 57 e 60; durante o mesmo sorteio, 27 apostas conseguiram acertar a quina, cada uma delas recebendo R$ 57.548,57

Nenhum apostador conseguiu acertar os números da Mega-Sena no concurso 2.883, resultando em um prêmio acumulado de R$ 6,5 milhões para o próximo sorteio, agendado para sábado (5). As dezenas sorteadas foram: 01, 40, 43, 56, 57 e 60. Durante o mesmo sorteio, 27 apostas conseguiram acertar a quina, cada uma delas recebendo R$ 57.548,57. Além disso, 1.559 jogadores que acertaram a quadra levarão para casa R$ 1.423,81. As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas até as 19h do dia do evento, com os sorteios ocorrendo às 20h em São Paulo.

O valor mínimo para uma aposta na Mega-Sena é de R$ 5,00, e os apostadores têm a chance de ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números. Para aqueles que preferem jogar em grupo, o Bolão Caixa oferece a possibilidade de apostas coletivas, com um valor mínimo de R$ 10. Os interessados em participar devem ficar atentos aos horários e às regras de aposta, garantindo assim a chance de concorrer a prêmios significativos na loteria. A expectativa em torno do próximo sorteio é alta, especialmente com o prêmio acumulado atraindo a atenção de muitos apostadores.

