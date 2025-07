Transfeera tem serviço Pix suspenso pelo Banco Central

Medida foi tomada após a suspensão cautelar de três instituições que estão sendo investigadas por supostamente terem recebido valores desviados em um incidente de segurança que afetou a C&M Software

A Transfeera anunciou que sua funcionalidade de Pix está temporariamente desativada em decorrência de uma ação do Banco Central. A medida foi tomada após a suspensão cautelar de três instituições que estão sendo investigadas por supostamente terem recebido valores desviados em um incidente de segurança que afetou a C&M Software. As outras duas instituições envolvidas são a Soffy e a Nuoro Pay. De acordo com a Transfeera, que possui autorização do Banco Central para operar, tanto a empresa quanto seus clientes não foram impactados pelo incidente. A empresa ressaltou que está colaborando com as investigações das autoridades para que o serviço possa ser restabelecido o mais rápido possível.

O Banco Central tem a prerrogativa de suspender a participação de instituições no sistema Pix quando há indícios de que suas ações possam comprometer a segurança do sistema. Essa suspensão pode ter uma duração máxima de 60 dias, conforme as normas estabelecidas. As investigações em curso estão relacionadas a um desvio que ultrapassa R$ 800 milhões, o que levanta preocupações sobre a segurança e a integridade do sistema financeiro. A situação continua a ser monitorada de perto pelas autoridades competentes.

