Mercado automotivo tem melhor julho desde 2014

Comparado a junho, que teve três dias úteis a menos, as vendas cresceram 5%, totalizando 419 mil unidades comercializadas

usertrmk/Freepik No acumulado de janeiro a julho, foram emplacados 1.385.000 veículos



O mercado automotivo comemora os resultados do mês de julho. Em 2024, o setor mostra sinais de recuperação, impulsionado pela maior concorrência entre as marcas, ajustes nos preços e melhoria nas condições de crédito. Segundo a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), julho foi o mês mais positivo de 2024 e o melhor julho desde 2014. Comparado a junho, que teve três dias úteis a menos, as vendas cresceram 5%, totalizando 419 mil unidades comercializadas. O presidente da Fenabrave, Andreta Júnior, projeta um comportamento otimista para as vendas no segundo semestre. Ele destaca que, enquanto a maioria previa um crescimento de 7%, a Fenabrave estimou 12% e ultrapassou essa marca no primeiro semestre.

Historicamente, o segundo semestre apresenta um aumento de cerca de 30% em relação ao primeiro semestre. Em julho, as vendas de carros comerciais leves, caminhões e ônibus somaram 241 mil unidades, um aumento de 12% em relação a junho e 7% em relação a julho de 2023. No acumulado de janeiro a julho, foram emplacados 1.385.000 veículos, um crescimento de 13% em comparação ao mesmo período do ano passado. O mercado de veículos elétricos também mantém uma demanda crescente. Em 2024, os carros e comerciais leves híbridos e híbridos plug-in atingiram cerca de 60 mil unidades, um aumento de 67% em relação a 2023. Além disso, há uma alta constante nos veículos elétricos puros, com esses segmentos representando 3% do mercado nacional nos emplacamentos. Andreta Júnior acredita que a tendência de crescimento continuará, impulsionada pelo crédito farto, o que sugere um segundo semestre ainda mais promissor para o setor automotivo.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos