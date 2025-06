Mercado de trabalho dos Estados Unidos apresenta estabilidade com crescimento moderado de salários

Maioria das regiões do país reportou estabilidade no emprego, enquanto três distritos observaram um leve aumento nas contratações e dois registraram pequenas quedas

O Livro Bege do Federal Reserve (Fed) revelou que o mercado de trabalho nos Estados Unidos apresentou poucas mudanças desde a última avaliação. A maioria das regiões do país reportou estabilidade no emprego, enquanto três distritos observaram um leve aumento nas contratações e dois registraram pequenas quedas. Além disso, muitos distritos notaram uma diminuição na rotatividade de funcionários e um aumento no número de candidatos por vaga. No entanto, a incerteza econômica levou a atrasos nas contratações, refletindo uma cautela generalizada entre empregadores. A demanda por mão de obra também apresentou uma leve queda, assim como a atividade no setor manufatureiro.

Os salários continuaram a crescer, mas em um ritmo moderado, com uma redução nas pressões salariais em diversas regiões. Essa tendência sugere que, embora haja um aumento nos salários, ele não está acompanhando uma pressão significativa que poderia indicar um mercado de trabalho aquecido. Em relação aos preços, o aumento foi mais moderado, com a maioria dos distritos prevendo uma aceleração nos custos e nos preços no futuro.

Publicado por Sarah Paula

