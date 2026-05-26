Petrobras e Transpetro anunciam investimento de mais de R$ 2,8 bilhões no Amazonas

As empresas farão cerimônia na quarta-feira (27) para também comunicar a retomada de aporte na produção de Urucu

Fernando Frazão/Agência Brasil Petrobras destinará cerca de R$ 2,5 bilhões para perfuração de novos poços



A Petrobras e a Transpetro anunciam na quarta-feira (27) investimentos que ultrapassam os R$ 2,8 bilhões no estado do Amazonas até 2030. O evento contará com a presença do chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e dos presidentes da Petrobras, Magda Chambriard, e da Transpetro, Sérgio Bacci.

A cerimônia será realizada no Estaleiro Bertolini Construção Naval da Amazônia, responsável pela construção de 18 barcaças encomendadas pela Transpetro, que vão garantir maior eficiência logística no fornecimento de combustível marítimo nos portos do País.

Na ocasião, também será anunciada a retomada de investimentos da Petrobras na produção de Urucu, destinando cerca de R$ 2,5 bilhões para perfuração de novos poços.