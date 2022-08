Mercado eleva para 2% estimativa do PIB 2022 em sétima alta consecutiva

Economistas projetam ainda redução da inflação, que passou de 7,11% para 7,02%

Creative Commons/Pixabay Para 2023, a projeção do mercado financeiro é de alta de 5,38% para a inflação



Retomando as avaliações positivas para a economia brasileira, o mercado financeiro ampliou mais uma vez a previsão de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) 2022. No Relatório de Mercado Focus desta segunda-feira, 15, os economistas projetam que a alta econômica seja de 2,0% neste ano, em comparação aos 1,98% da última semana. Há quatro semanas, a expectativa para o índice era de crescimento de 1,75%. Entretanto, para o ano seguinte, o mercado aumentou a projeção do PIB de 2023, passando de alta de 0,40% para 0,41%, o que rompe a tendência de queda. Para 2024 e 2025, os economistas projetam crescimento de 1,80% e 2%, respectivamente. Outro dado disponível no relatório do Banco Central (BC) desta segunda é a estimativa atualizada para a inflação no país. Segundo o mercado financeiro, a projeção atualizada para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 7,11% da última semana para 7,02%, na sétima queda consecutiva. Há quatro semanas a estimativa era de 7,54% para o índice. Para 2023, a projeção do mercado financeiro é de alta de 5,38% para a inflação. Para 2024 e 2024, as projeções são de índices de 3,41% e 3%, respectivamente.