Prévia do PIB sobe mais que o esperado em junho e indica crescimento no segundo trimestre

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ainda vai divulgar, no dia 1º de setembro, o valor real do índice

Marcos Santos/USP Imagens O PIB é divulgado pelo IBGE a cada três meses, correspondendo sempre ao trimestre imediatamente anterior à data de divulgação



O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central (BC) foi divulgado nesta segunda-feira, 15. O dado, que é considerado uma antecipação do resultado do Produto Interno Bruto (PIB), indica que a economia brasileira cresceu 0,57% no segundo trimestre deste ano. O cálculo do BC passou por um ajuste sazonal, que compensa os valores em comparação com o primeiro trimestre deste ano. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ainda vai divulgar, no dia 1º de setembro, o real valor do crescimento do PIB brasileiro, que representa a soma de todos os bens e serviços gerados no país e mede o tamanho da economia do país. O valor baixo do IBC-Br indica uma desaceleração da economia brasileira e fatores como o aumento da inflação e da taxa de juro básico da economia (Selic), que chegou ao patamar de 13,75% ao ano. De acordo com os dados do BC, o desempenho do segundo trimestre caiu pela metade em relação ao do primeiro tri de 2022, quando o índice chegou a registrar um crescimento de 1,11%. Segundo os dados consolidados do IBGE, o PIB cresceu 1% nos três primeiros meses do ano. Após o último recuo registrado no segundo trimestre de 2021, esta é a terceira vez que o índice aponta para um crescimento da economia brasileira.