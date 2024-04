Mercado financeiro aumenta projeção de inflação para 2024 e 2025

Estimativa do IPCA para este ano foi de 3,75% para 3,76%, segundo o Relatório Focus, divulgado pelo Banco Central; já as previsões para o dólar e a Selic se mantiveram estáveis

A projeção de alta do IPCA de 2024 no Relatório Focus, divulgado pelo do Banco Central, foi revisada para 3,76%, um aumento em relação à previsão anterior de 3,75%. Para 2025, a expectativa também subiu, passando de 3,51% para 3,53%. Considerando as últimas 53 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2024 passou de 3,74% para 3,76%. Já para 2025, a projeção aumentou de 3,54% para 3,60%. A projeção para 2026 permanece em 3,50% pela 40ª semana consecutiva, seguindo a reancoragem parcial destacada pelo BC. No horizonte mais longo, de 2027, a estimativa também se manteve em 3,50% por 40 semanas. As estimativas do Relatório Focus continuam acima do centro da meta para a inflação, que é de 3%. O IPCA de 2023 fechou em 4,62%, abaixo do teto da meta de 4,75%, evitando o estouro do objetivo perseguido pela autoridade monetária pelo terceiro ano consecutivo. O Copom (Comitê de Política Monetária) divulgou em março projeções de 3,5% para o IPCA de 2024 e 3,2% para 2025, mantendo as mesmas previsões das reuniões anteriores, em dezembro e janeiro.

O cenário para o câmbio brasileiro se manteve estável. A estimativa para 2024 permaneceu em R$ 4,95, enquanto, para 2025, a mediana continuou em R$ 5,00 pela 13ª semana consecutiva.A projeção anual de câmbio no Focus agora é calculada com base na média para a taxa em dezembro, visando maior precisão nas projeções do mercado financeiro, diferente do método anterior, que considerava o valor projetado para o último dia útil de cada ano até 2020. A estimativa para a Selic no encerramento de 2024 se manteve em 9% ao ano pela 15ª semana consecutiva. Nos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2024 também se manteve em 9,00% ao ano, considerando apenas 45 respostas.

Em março, o Copom reduziu a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual, para 10,75% ao ano, marcando o sexto corte consecutivo. O colegiado indicou que o ritmo de redução de 0,50 ponto percentual continua sendo o mais adequado para a próxima reunião. Para o fim de 2025, a projeção da Selic no Relatório de Mercado Focus permaneceu em 8,50% pela 18ª semana consecutiva. Considerando apenas as respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o encerramento de 2025 aumentou de 8,50% ao ano para 8,75%. As projeções para 2026 e 2027 permaneceram estáveis em 8,50% ao ano, sendo a 36ª semana consecutiva para 2026 e a 35ª semana para 2027.

*Reportagem produzida com auxílio de IA