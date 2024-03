Mercado financeiro aumenta projeção do PIB e reduz a da inflação para 2024

Expectativa para o IPCA foi de 3,80% para 3,76, enquanto a previsão sobre o crescimento econômico foi revisada para cima, passando de 1,75% para 1,77%

A divulgação do Relatório Focus nesta terça-feira, 5, trouxe uma redução na expectativa de inflação para o ano de 2024. A projeção passou de 3,80% para 3,76%, enquanto para 2025 manteve-se em 3,51%. Já para 2026, a estimativa permanece em 3,50% pela 35ª semana consecutiva, seguindo a reancoragem parcial destacada pelo Banco Central. As projeções de inflação continuam acima do centro da meta, estabelecida em 3%. O IPCA de 2023 fechou em 4,62%, abaixo do teto da meta, evitando o estouro do objetivo perseguido pelo BC pelo terceiro ano consecutivo. O Copom divulgou projeções de 3,5% para o IPCA de 2024 e 3,2% para 2025, mantendo a Selic em 11,25% ao ano e com expectativa de encerrar em 9%.

Em relação ao PIB (Produto Interno Bruto), as projeções para 2024 foram revisadas para cima, passando de 1,75% para 1,77%. Para 2025, a estimativa de crescimento permanece em 2% há 12 semanas. Já para 2026 e 2027, as medianas continuam em 2% por várias semanas consecutivas, segundo o boletim divulgado. O Ministério da Fazenda estima um crescimento de 2,2% para o PIB de 2024, enquanto o Banco Central projeta um avanço de 1,7% neste ano, de acordo com o Relatório Trimestral de Inflação de dezembro. A manutenção das projeções e a expectativa de redução da taxa de juros ao longo do ano refletem a cautela do mercado em relação à economia brasileira.

Publicada por Felipe Cerqueira

