Projeções do FMI sobre PIB se concretizam e Brasil se consolida como a 9ª maior economia do mundo

País retornou ao ranking das dez maiores economias do mundo, ultrapassando países como Canadá e Rússia

Gadini/Pixabay Dinheiro, real, economia, PIB, superávit



As projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil durante o ano de 2023 se concretizaram e o país voltou a integrar nesta sexta-feira, 1º, o ranking das dez maiores economias do mundo. O Brasil saiu da 11ª colocação e agora integra a 9ª posição, ficando a frente de países como Canadá e Rússia. De acordo com o World Economic Outlook, relatório divulgado pela entidade, o Brasil possui um PIB estimado em US$ 2,13 trilhões, que cresceu cerca de 2,9% entre 2022 e 2023. Como mostrou o site da Jovem Pan, o crescimento do PIB foi impulsionado pela agropecuária, que teve um desempenho recorde no ano passado.

Os Estados Unidos mantiveram a liderança, seguidos por China, Alemanha, Japão, Índia, Reino Unido, França, Itália, Brasil e Canadá. Em meio ao conflito com a Ucrânia, a Rússia caiu para a 11ª posição, saindo do grupo das dez maiores economias. A projeção do FMI também apontou economias latino-americanas que se destacarm em 2023, como Colômbia, Chile, Peru, República Dominicana, Equador, Porto Rico, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Uruguai, Bolívia, Paraguai, El Salvador, Honduras, Trinidad e Tobago e Haiti.

*Reportagem produzida com auxílio de IA