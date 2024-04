Mercado financeiro brasileiro em queda com incertezas sobre Petrobras

Bolsas americanas registram alta, impulsionadas pelas ações de tecnologia após um dia de queda

O mercado financeiro brasileiro apresenta um cenário de queda nesta sexta-feira (5), com o Ibovespa operando em baixa e atingindo a marca de 126 mil pontos. Enquanto isso, as bolsas americanas registram alta, impulsionadas pelas ações de tecnologia após um dia de queda. Os investidores estão atentos aos dados do payroll divulgados nos Estados Unidos, que mostram a criação de 303 mil vagas de emprego em março, superando as expectativas. Além disso, os salários tiveram um aumento acima do esperado e a taxa de desemprego caiu para 3,8%. Esses números podem gerar incertezas em relação à política de juros nos EUA, refletindo nos mercados globais. O mercado aguarda agora os dados de inflação americana, que serão divulgados na próxima semana, para avaliar o cenário econômico.

A queda do Ibovespa nesta semana já chega a cerca de 1,20%, com destaque para as ações da Petrobras, que estão em baixa mesmo com a alta do petróleo. Os investidores estão cautelosos diante dos rumores sobre a possível saída do presidente da estatal e a nomeação de um substituto. A possibilidade de Aloizio Mercadante assumir a Petrobras não é bem vista pelos investidores, devido ao seu alinhamento com o presidente Lula e a preocupação com uma postura mais intervencionista do governo na empresa. Essa incerteza tem impactado o mercado e gerado preocupações entre os investidores.

