Mercado financeiro não espera novo corte de juros pelo Copom na reunião desta semana

Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciará o patamar da taxa Selic nesta quarta-feira; inflação e tragédia no Rio Grande do Sul devem influenciar cenário

Raphael Ribeiro/BCB Membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central



O cenário econômico brasileiro estará voltado para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, um evento que promete ser decisivo para os rumos da economia do país. O mercado financeiro, com os olhos atentos às movimentações, espera que a taxa Selic seja mantida em seu patamar atual. Segundo as projeções, a taxa de juros deverá permanecer inalterada em 10,50% ao ano. Essa expectativa se dá após um período em que o Copom promoveu oito cortes consecutivos na Selic, embora tenha moderado o ritmo desses ajustes na última reunião.A nova reunião do comitê começará nesta terça-feira (18) e terá um desfecho na quarta (19).

Os desafios recentes enfrentados pela economia brasileira, incluindo uma inflação acima do esperado e a decisão do Federal Reserve de manter inalterada a taxa de juros nos Estados Unidos, adicionam complexidade ao cenário. O economista Roberto Dumas ressalta que o contexto atual desaconselha novas reduções na taxa Selic. Dumas enfatizou diversos fatores que justificam uma abordagem mais cautelosa na política monetária, como o fechamento do hiato do produto, o aumento dos custos da mão de obra acima da produtividade, a inflação de serviços persistente e os impactos de desastres naturais nos preços dos alimentos.

Por outro lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao ser questionado sobre os gastos do governo federal, anunciou que será realizada uma “revisão ampla, geral e irrestrita”. Essa declaração sugere uma possível reavaliação das estratégias fiscais do governo, em um momento em que a taxa de juros do Brasil, mantida em 10,50% ao ano, reflete as preocupações com a estabilidade econômica e fiscal do país. A decisão que será tomada pelo Copom na próxima reunião é aguardada com grande expectativa. A manutenção da taxa básica de juros, como previsto, poderá sinalizar uma postura de cautela do Banco Central diante das incertezas que rondam a economia, tanto no âmbito interno quanto no contexto internacional.

*Com informações do repórter Alvaro Nocera