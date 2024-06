Lula defende Haddad, critica propostas de limitar gastos com saúde e educação e diz que não fará ajustes ‘em cima dos pobres’

Ministro da Fazenda sofre desgaste político após sucessivas derrotas no Congresso; segundo presidente, agora é responsabilidade dos empresários apresentar uma solução para compensar a perda de arrecadação do governo

Ricardo Stuckert/PR Na Itália, onde participa da cúpula do G7, Lula falou sobre a economia brasileira



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou propostas discutidas em seu governo de limitar o crescimento de gastos com saúde e educação, afirmando que não fará ajustes fiscais prejudicando os mais pobres. Em entrevista na Itália, Lula defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que sofre desgaste político após derrotas no Congresso, e criticou a taxa de juros e a atuação do Banco Central. Ele ressaltou a importância de não piorar a pastas consideradas essenciais em detrimento dos mais necessitados, destacando a exclusão histórica do povo pobre no Orçamento. “Eu vou dizer em alto e bom som: a gente não vai fazer ajuste em cima dos pobres. Achar que nós temos que piorar a saúde e piorar a educação para melhorar? Isso é feito há 500 anos no Brasil”, disse presidente.

O Ministério da Fazenda estuda alterar as regras orçamentárias para saúde e educação, visando um ajuste fiscal. Após críticas, Haddad afirmou que essa é apenas uma das possibilidades discutidas. A ministra Simone Tebet ressaltou que a revisão dos pisos não é prioridade da equipe econômica. Já Lula afirmou que quem critica o déficit fiscal também apoia a desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios. A desoneração da folha, criada em 2011, beneficia diversos setores da economia, gerando uma perda de arrecadação estimada em R$ 15,8 bilhões para este ano. “Eu disse para o Haddad: não é mais problema do governo, o problema agora é deles. Agora os empresários se reúnam, discutam e apresentem para o ministro da Fazenda uma proposta de compensação”, declarou Lula. O governo contava com o fim da desoneração para reduzir o déficit, mas a proposta foi barrada pelo Congresso. Lula sugeriu que os empresários apresentem propostas de compensação ao ministro da Fazenda. Ele reforçou o apoio a Haddad, destacando que o ministro não está politicamente enfraquecido.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante sua participação na reunião do G7, Lula teve encontros bilaterais com os primeiros-ministros da Alemanha e da Itália. Ele também conversou com líderes europeus sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, afirmando que o Brasil está pronto para assiná-lo após ajustes necessários. Lula criticou a ênfase dada ao déficit fiscal pela imprensa, ressaltando a taxa de juros elevada no país em relação à inflação.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA