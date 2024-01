Mercado financeiro reduz a estimativa de inflação pela segunda semana consecutiva

Segundo Relatório Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda, a taxa oscilou de 3,87% para 3,86%

Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa para a inflação para os próximos 12 meses. Os dados são do Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 22, pelo Banco Central. A taxa oscilou de 3,87% para 3,86%, o que representa o índice dentro da meta. Há quatro semanas, a previsão era de 3,91%. Para 2025 e 2026, as previsões ficaram estáveis em 3,50%, assim como para 2026 e 2027, cuja previsão é que o índice fique nos 3,5% nos dois anos. Os economistas do mercado financeiro revisaram parte das expectativas de inflação de curto. A mediana para janeiro de 2024 passou de 0,40% para 0,44%. Há um mês, a expectativa era de 0,37%.

Para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro, a estimativa passou de 0,65% para 0,66%, de 0,63% um mês antes. Já para março, a previsão para o indicador passou de 0,31% para 0,29%, ante 0,33% de quatro semanas atrás. Em contrapartida, a expectativa para o crescimento da economia subiu para 1,60%, enquanto a previsão da taxa de juros – a Selic – se manteve em 9%. Atualmente, o índice está em 11,5%.