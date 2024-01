Suposta filha de Pelé pede exumação do corpo após resultado negativo de teste de DNA

Filhos do ex-jogador concordaram em fazer os exames laboratoriais antes de iniciar a discussão sobre a divisão da herança; Maria do Socorro Azevedo alega que sua mãe e o ex-jogador se conheceram no Maranhão

Eduardo Matysiak/Estadão Conteúdo Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida no Hospital Albert Einstein



Uma mulher que afirma ser filha de Pelé, falecido em dezembro de 2022, solicitou à Justiça a exumação do corpo do ex-jogador após resultado negativo de teste de DNA. Maria do Socorro Azevedo entrou com um requerimento na 2ª Vara de Família e Sucessões pedindo. O advogado da viúva de Pelé considera a medida “descabida” e acredita que o pedido não será aceito. A ação de paternidade movida por Maria do Socorro está em andamento e ela busca ser reconhecida como herdeira legítima da fortuna do jogador. Pelé estava respondendo à ação de paternidade movida por Maria do Socorro quando faleceu. A mulher, representada pela Defensoria Pública de São Paulo, alega ser filha do ex-jogador e, portanto, herdeira de sua herança. Pelé havia concordado em fazer o teste de DNA, mas acabou falecendo antes de realizá-lo. Ele mencionou a possibilidade de ter outra filha em seu testamento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os filhos do ex-jogador concordaram em fazer os exames laboratoriais antes de iniciar a discussão sobre a divisão da herança. O primeiro resultado foi negativo e aguarda-se o laudo de uma contraprova. O teste está sendo realizado em uma clínica particular em São Paulo. Tanto a viúva, Marcia Aoki, quanto os seis filhos de Pelé concordaram com os termos deixados por ele em seu testamento. Em dezembro, a Justiça de São Paulo determinou o cumprimento do documento. Maria do Socorro falou publicamente sobre o assunto pela primeira vez em uma entrevista ao programa ‘Domingo Espetacular’. Ela conta que sua mãe conheceu Pelé durante um evento no Maranhão, mas nunca informou ao ex-jogador que estava grávida.

Em 2019, Maria do Socorro, que atualmente tem 60 anos, decidiu pedir um teste de DNA enquanto trabalhava como empregada doméstica em São Paulo. Segundo a família de Pelé, o teste nunca foi realizado devido aos problemas de saúde enfrentados pelo ex-jogador na época. Além da questão da paternidade, a herança de Pelé também está envolvida em outra polêmica. Marcia Aoki questiona o percentual de remuneração solicitado por José Fornos Rodrigues, conhecido como Pepito Fornos, ex-assessor e amigo de longa data do ex-jogador. Pepito, escolhido por Pelé para ser o testamenteiro, pede 5% do valor total da herança, o máximo permitido por lei. No entanto, a viúva discorda, alegando que ele não cumpriu suas obrigações no processo. As partes ainda estão buscando uma solução para essa questão. Estima-se que a fortuna deixada por Pelé seja de R$ 78 milhões.