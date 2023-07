Mercado financeiro reduz projeção da inflação pela 8ª semana consecutiva

Analistas estimam que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerre o ano a 4,95%, de acordo com Boletim Focus

Adriano Machado/Reuters Banco Central acelerou a alta dos juros em meio ao aumento das perspectivas da inflação



A expectativa para a inflação foi rebaixada pela 8ª semana consecutiva, de acordo com o Boletim Focus, publicado nesta segunda-feira, 10. Analistas estimam que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerre o ano a 4,95%. Na semana anterior, a projeção era de 4,98%. A estimativa se aproxima do teto trabalhado pelo governo federal, que é de 4,75%, índice considerado o limite para cumprir a meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 3,25%. Já as expectativas para a taxa de juros, cotação do dólar e Produto Interno Bruto (PIB) foram mantidas. Especialistas estimam que a Selic feche o ano a 12% e que o crescimento previsto para a economia brasileira seja de 2,19%. Já expectativa para a moeda norte-americana é que ela seja cotada a R$ 5.