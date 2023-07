Ipea eleva projeção de crescimento do PIB em 2023 para 2,2%

Dados estão de acordo com as previsões do último Boletim Focus, elaborado pelo Banco Central (BC), onde o índice está em 2,19%

Marcos Santos/USP Imagens Projeções de crescimento do PIB brasileiro tem sido elevadas devido ao bom desempenho da economia em 2023



Frente a um primeiro trimestre com crescimento acima do previsto da economia brasileira, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) elevou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2023. Antes o Ipea apontava para um crescimento do PIB em 1,4%, agora o índice subiu para 2,2%. Os dados estão de acordo com as previsões do mercado financeiro. De acordo com o último Boletim Focus, elaborado pelo Banco Central (BC), a projeção de crescimento do PIB para 2023 está em 2,19%. Nos três primeiros meses do ano a economia brasileira cresceu 1,9% em relação ao último trimestre do ano passado e 4% em comparação com o mesmo período de 2022. O agronegócio tem impulsionado esta tendência. Com inflação em queda e perspectiva de queda na taxa básica de juros, o Ipea já vê um cenário mais animador para a economia brasileira, como explicou a coordenadora do instituto, Julia Braga, em entrevista à Jovem Pan.

“A visão geral da conjuntura econômica do Ipea traz um cenário positivo para o segundo trimestre de 2023. As expectativas de crescimento econômico foram revisadas de 1,4% para 2,2% de crescimento no ano. Ao mesmo tempo, este cenário benigno vem acompanhado de uma queda esperada da inflação, de 5,6% para 5,1%. Para 2024, está mantida a nossa expectativa de 2% de crescimento econômico”, declarou a pesquisadora. Outro estudo do Ipea diz que, a depender da tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional, o PIB poderia ter um incremento anual de até 2,39%.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga