Mercado imobiliário de São Paulo registra cerca de 10 mil vendas de unidades residenciais em maio

Em maio de 2025, o mercado imobiliário de São Paulo registrou a venda de 9.996 novas unidades residenciais, conforme dados do Secovi-SP. No acumulado dos últimos 12 meses, o total de unidades comercializadas chegou a 112,4 mil. Durante o mesmo mês, foram lançadas 10.254 novas unidades, com 61,6 mil disponíveis para aquisição. O Valor Global de Vendas (VGV) alcançou R$ 4,8 bilhões em maio, totalizando R$ 57,5 bilhões nos últimos 12 meses. Os imóveis de dois dormitórios se destacaram no período, com 5.614 unidades lançadas e 5.938 vendidas. Além disso, as unidades com área entre 30 m² e 45 m² também apresentaram bom desempenho, com 5.281 lançamentos e 5.706 vendas. A faixa de preço mais comum foi entre R$ 264 mil e R$ 350 mil, com 4.043 unidades lançadas nesse intervalo.

No âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, 53% dos lançamentos, totalizando 5.424 unidades, e 58% das vendas, que somaram 5.763 unidades, foram classificados como econômicos. A Zona Leste se destacou com o maior número de lançamentos e vendas, enquanto a Zona Sul apresentou a maior oferta final de imóveis. Por outro lado, a Zona Oeste foi a que registrou o maior VGV e VGO. Esses dados refletem um cenário positivo para o setor imobiliário na capital paulista, evidenciando a demanda por imóveis de menor valor e a importância de programas habitacionais. O crescimento nas vendas e lançamentos sugere uma recuperação do mercado, impulsionada por políticas públicas e pela necessidade habitacional da população.

