Mercado prevê nova redução da inflação para 5,06% em 2023, diz Focus

Economistas preveem que PIB também deverá ser maior que o estimado na semana passada, de 2,14% para 2,18%

EDUARDO DUARTE / ESTADÃO CONTEÚDO Economistas ouvidos pelo Banco Central estimam nova redução da inflação, de 5,12% para 5,06%



O mercado financeiro reduziu novamente a estimativa de inflação para este ano, com queda para 5,06% no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segundo o Relatório Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira 26. Na semana passada, a estimativa era de 5,12%. Essa é a sexta redução consecutiva prevista pelos economistas. Ao todo, o Banco Central ouviu mais de 100 instituições financeiras. Apesar da nova previsão de queda, a estimativa do mercado continua acima do teto trabalhado pelo governo federal, que é de 4,75%, índice considerado o limite para cumprir a meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 3,25%

A estimativa dos economistas para inflação de 5,06% acontece em razão do resultado do IPCA de maio, de 0,23%, somando 3,94% no acumulado do ano. O Relatório Focus desta segunda traz também uma estimativa de alta no Produto Interno Bruto (PIB), de 2,14% para 2,18%. A alta na previsão do índice, que mede a evolução da economia do país, é resultado da divulgação do PIB no primeiro trimestre do ano, com alta de 1,9% em relação aos três primeiros meses do ano passado, superando as expectativas dos economistas.