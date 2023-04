Mercado projeta PIB discreto para 2023, mas expectativa é de aumento em 2024 e 2025

Analistas ouvidos pelo Banco Central estimam crescimento de 1,48% e 1,80% para a economia brasileira em 2024 e 2025, respectivamente; projeção para a inflação chega a 5,96%

Percepção é que o Produto Interno Bruto (PIB) 2023 do Brasil registre um crescimento de 1,48% no próximo ano



O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 3, pelo Banco Central, aponta novo aumento na projeção do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira. Embora para o ano de 2023 a estimativa seja discreta, de alta de 0,90%, mesmo número dos últimos sete dias, para 2024 e 2025 os dados são positivos. A percepção é que o Produto Interno Bruto (PIB) 2023 do Brasil registre um crescimento de 1,48% no próximo ano, ante 1,4% da semana passada. Para 2025, a elevação é mais evidente: de 1,71% para 1,8%. O resultado acontece após a divulgação das primeiras informações a respeito da nova regra fiscal, chefiada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). A expectativa é que o texto seja encaminhado ainda nesta semana para o Congresso Nacional. Outro dado disponível no relatório do BC é a estimativa atualizada para o IPCA, o índice oficial de preços, em 2023. O documento mostra que a mediana para a taxa neste ano foi de alta de 5,93% para 5,96%. Há um mês, estava em 5,90%. A projeção para o IPCA em 2024 se manteve em 4,13%. Quatro semanas atrás, estava em 4,02%. Para 2025, o relatório Focus aponta projeção de 4%, a mesma da semana passada. A projeção dos economistas para a inflação já está acima do centro da meta, de 3,25%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto porcentual (índice de 1,75% a 4,75%).