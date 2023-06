Mercado projeta redução da inflação e alta do PIB em 2023

Projeção IPCA caiu pela terceira semana seguida; expectativa para o Produto Interno Bruto passou de 1,26% para 1,68%

Marcos Santos/USP Imagens Economia estagnada e inflação alta deterioram o bem-estar da população



Dados do Boletim Focus, relatório do Banco Central (BC) que estima o humor do mercado financeiro sobre a economia, mostra que a projeção da inflação 2023 recuou pela terceira semana seguida, em 5,7%, enquanto a expectativa para o PIB passou de 1,26% para 1,68%. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 9. A projeção do Índice Nacional de Preços para o Consumidor Amplo (IPCA) de 2023 caiu pela terceira semana seguida, indo de 5,71%, na pesquisa divulgada na semana passada, para 5,69%. Para 2024, essa estimativa caiu de 4,13% para 4,12%. Para 2025 e 2026, a expectativa é a mesma, de 4%. Já a projeção para a expansão da economia em 2023 foi elevada, de 1,26% para 1,68%. Essa foi a quarta revisão para cima do PIB de 2023 na pesquisa, confirmando a expectativa de crescimento anunciada pelo governo na última semana. Referência para a definição de preços de mercadoria, a projeção da taxa de juros básica da economia brasileira (Selic) continua em 12,50% há sete semanas.