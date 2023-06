Mercado projeta Selic em 12,25% no fim do ano e redução da inflação para 5,12%

Para 2025, o IPCA também recuou levemente, de 3,90% para 3,80%; Boletim Focus considerou as projeções de mais de cem instituições financeiras na semana passada

Marcello Casal Jr./Agência Brasil



O mercado financeiro reduziu de 12,50% para 12,25% as projeções sobre a taxa de juros Selic até o fim deste ano, e de 10% para 9,50% para 2024, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 19, pelo Banco Central. Os economistas também fizeram estimativas sobre a inflação e apontam que o índice deverá recuar de 5,42%, segundo as últimas previsões, para 5,12%, até o fim de 2023. O relatório prevê ainda uma maior elevação do Produto Interno Bruto (PIB), de 2,14%, ante a recente previsão de 1,84%. Em relação ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), os economistas dizem que ele será de 4,00% em 2024 e não mais de 4,04% como era esperado no último relatório. Para 2025, o IPCA também recuou levemente, de 3,90% para 3,80%. Para fazer a medição, o Banco Central ouviu mais de cem instituições financeiras na semana passada.