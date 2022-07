Mercado reduz previsão para inflação no fim de 2022 e sobe a de juros e PIB

Analistas ouvidos pelo BC estimam, em média, que o IPCA deve terminar em 7,54%; mercado também espera que a taxa Selic fique em 13,75% em 2022

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Banco Central atualiza expectativas do mercado semanalmente



O mercado financeiro reduziu as previsões para a inflação na última semana, apontou o Banco Central em Boletim Focus divulgado nesta segunda, 18. Os analistas de mais de 100 instituições financeiras ouvidos pelo BC ao longo da última semana estimaram, em média, que o Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve terminar em 7,54%, abaixo dos 7,67% que eram esperados na semana passada. Já a previsão para 2023 continuou subindo e foi de 5,20%, acima do teto da meta para o próximo ano, que é de 4,75%. O mercado também espera que a taxa de juros Selic fique em 13,75% em 2022, mas foi acima do que havia projetado para 2023 na última semana: de 10,5% ao ano, elevou para 10,75%. Por outro lado, as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foram elevadas de 1,59% para 1,75% e do próximo ano foi mantida em 0,5%.