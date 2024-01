Mercado reduz projeção da inflação brasileira para 2024

Previsão dos economistas ouvidos pelo Boletim Focus foi de 3,90% para 3,87%; mediana das estimativas para o PIB se manteve em 1,59%

José Carlos Daves/Futura Press/Estadão Conteúdo - 25/07/2021 Quatro das sete capitais registram acréscimo nas taxas de variação do IPC-S (Inflação) . O IPC-S da terceira quadrissemana de julho de 2021 subiu 0,90% e acumula alta de 8,73% nos últimos 12 meses



A inflação oficial brasileira em 2024 teve sua mediana de projeções dos economistas do mercado reduzida de 3,90% para 3,87%, de acordo com o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 15. As estimativas foram coletadas até o fim da semana passada. Já para 2025, a mediana das expectativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) permaneceu em 3,50%, assim como para 2026. Em relação à taxa básica de juros (Selic), a mediana das estimativas se manteve em 9,00% no fim de 2024, 8,50% no de 2025 e também para o fim de 2026. No ano passado, o IPCA encerrou em 4,62%, abaixo do teto da meta inflacionária estabelecida pelo BC, que é de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, até 4,75%. Para os anos de 2024, 2025 e 2026, o alvo é de 3,00% com a mesma banda de tolerância. Quanto ao crescimento da economia brasileira em 2024, a mediana das projeções do mercado se manteve em 1,59%. Já para 2025 e 2026, as projeções permaneceram em 2,00%.