Ministério da Economia lança portal com informações sobre investimentos

Plataforma traz acordos internacionais, facilitação e oportunidades de investimento, além de legislação e regulação

Washington Costa / Ministério da Economia Ministério da Economia lançou portal sobre investimentos destinado ao público estrangeiro



O Ministério da Economia lançou, nesta quinta-feira, 15, o Portal Único de Informações sobre Investimentos. A plataforma vai permitir com que cidadãos e empresas nacionais e estrangeiros possam consultar a situação dos investimentos públicos e privados no Brasil. Disponível tanto na versão em português quanto em inglês, o portal traz informações dos órgãos federais sobre investimento. Além disso, em outra etapa, o site também terá links dos órgãos estaduais que integram a Rede de Pontos Focais do Ombudsman de Investimentos Diretos (OID). A página é destinada ao público estrangeiro, mas também pode ser consultada por investidores brasileiros. De acordo com a Camex, a consulta no portal segue as normas de transparência do futuro Acordo sobre a Facilitação do Investimento para o Desenvolvimento, em negociação na Organização Mundial do Comércio (OMC). Em relação ao conteúdo, pode ser consultado acordos internacionais, facilitação de investimento (apoio ao investidor), oportunidades de investimento e legislação e regulação.