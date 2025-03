Saiba quem são as 13 testemunhas apresentadas pela defesa de Bolsonaro ao STF no caso do suposto plano golpista

Entre os convocados, estão aliados de primeira hora do ex-presidente, como Tarcísio de Freitas, além de figuras como o ex-vice-presidente Hamilton Mourão e o ex-ministro Eduardo Pazuello

A defesa de Jair Bolsonaro apresentou nesta quinta-feira (6) uma lista com 13 nomes de testemunhas ao Supremo Tribunal Federal (STF) em relação ao caso que investiga uma suposta tentativa de golpe após as eleições de 2022. Entre os convocados, destacam-se figuras próximas ao ex-presidente, como Tarcísio de Freitas, Hamilton Mourão e Eduardo Pazuello.

Os nomes sugeridos pela defesa incluem o senador Rogério Marinho, o general Eduardo Pazuello e o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Outros convocados são o senador Ciro Nogueira, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior e o coronel Wagner Oliveira da Silva. A lista também conta com o general Júlio César de Arruda e Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, entre outros.

Além da apresentação das testemunhas, a defesa de Bolsonaro solicitou ao STF a anulação da delação de Mauro Cid, alegando que houve cerceamento do trabalho dos advogados devido à quantidade de documentos apresentados no processo. Os representantes legais do ex-presidente sustentam que as provas e alegações da Procuradoria-Geral da República (PGR) são infundadas.

A defesa reafirma a inocência de Bolsonaro em relação às acusações e busca que o caso seja analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que a Corte se pronuncie sobre os pedidos feitos pelos advogados e sobre a validade das testemunhas apresentadas.

Veja a lista completa de testemunhas:

Amaury Feres Saad Coronel Wagner Oliveira da Silva Renato de Lima França General Eduardo Pazuello Senador Rogério Marinho General Hamilton Mourão Senador Ciro Nogueira Governador Tarcísio Gomes de Freitas Senador Gilson Machado General Marco Antônio Freire Gomes Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior General Júlio César de Arruda Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro

