Ministério do Turismo aponta que 59 milhões de brasileiros planejam viajar entre dezembro e fevereiro

Previsão é que o turismo no Brasil gere um impacto econômico de R$ 148 bilhões nesse período, com um gasto médio por viajante estimado em R$ 2.514

Pixabay/Jan Vašek As praias se destacam como a escolha favorita, com 54% dos participantes indicando esse tipo de local como seu destino preferido



Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo revela que aproximadamente 35% da população brasileira, o que equivale a cerca de 59 milhões de pessoas, tem planos de viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. O estudo, que contou com a participação de 5.542 pessoas entre 14 e 28 de outubro, aponta para um cenário otimista para o setor. A previsão é que o turismo no Brasil gere um impacto econômico de R$ 148 bilhões nesse período, com um gasto médio por viajante estimado em R$ 2.514. Esse valor representa um crescimento significativo de 34% em comparação ao verão do ano anterior, indicando uma recuperação robusta do setor após os desafios enfrentados nos últimos anos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entre os entrevistados que pretendem viajar, 97% optaram por destinos dentro do Brasil. As praias se destacam como a escolha favorita, com 54% dos participantes indicando esse tipo de local como seu destino preferido. Essa preferência reflete a busca por experiências de lazer em ambientes naturais e relaxantes. Os principais fatores que influenciam a escolha dos destinos incluem a acessibilidade financeira, a oportunidade de reencontrar amigos e familiares, além das belezas naturais que o Brasil oferece.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira