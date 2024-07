Ministério Público Federal pede extradição do ex-CEO da Americanas Miguel Gutierrez

Executivo, que possui dupla cidadania brasileira e espanhola, viajou para Madri em junho do ano passado, foi preso por lá, mas acabou solto após audiência de custódia

Reprodução/YouTube/Americanas Summit 2021 Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas



O Ministério Público Federal (MPF) solicitou à Justiça Federal do Rio de Janeiro a extradição de Miguel Gutierrez, ex-CEO das Lojas Americanas, que atualmente está na Espanha. A investigação aponta que Gutierrez é o chefe de uma fraude bilionária contra a empresa. O pedido foi feito pelo procurador federal José Maria Panoeiro, responsável pela investigação das fraudes na Americanas, ao juiz federal Márcio Carvalho, da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal “O Globo”, o pedido foi realizado na última quarta-feira (10). O procurador Panoeiro afirmou que a extradição é necessária, pois, se for negada, Gutierrez poderá ser processado e julgado na Espanha a pedido do Brasil.

Gutierrez, que possui dupla cidadania brasileira e espanhola, foi para Madri em junho do ano passado. Em junho deste ano, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava o esquema de fraudes na Americanas. Na ocasião, ele foi preso em Madri, mas acabou solto após uma audiência de custódia. Agora, ele terá de colaborar e cumprir algumas obrigações com a Justiça espanhola. Além de Gutierrez, outros ex-executivos também foram alvos da operação da Polícia Federal. Com base nessa operação, o Ministério Público Federal montou um organograma do esquema de fraudes, denominado “hierarquia da fraude”. De acordo com o MPF, havia cinco escalões no esquema, todos chefiados por Gutierres. O caso segue em investigação, e os desdobramentos envolvendo tanto o ex-CEO quanto outros executivos da Americanas ainda estão por vir.

