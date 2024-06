Ex-diretora da Americanas retorna ao Brasil após revogação de prisão

Juiz Marcio Muniz da Silva Carvalho revogou o pedido de prisão, com a condição de que ela se apresentasse em Lisboa e entregasse o passaporte à Polícia Federal ao chegar em solo brasileiro

A ex-diretora da Lojas Americanas Anna Saicali desembarcou em Portugal e retornou ao Brasil após a revogação do pedido de prisão contra ela. Acompanhada de advogados, Saicali não se pronunciou no aeroporto. O juiz Marcio Muniz da Silva Carvalho revogou o pedido de prisão, com a condição de que ela se apresentasse em Lisboa e entregasse o passaporte à Polícia Federal ao chegar no Brasil. Anna Saicali deixou o Brasil no dia 15 de junho, comprando apenas a passagem de ida, o que levantou suspeitas sobre suas intenções. Segundo o Ministério Público Federal, Saicali é apontada como uma das responsáveis pelos números falsos da Americanas, tendo pleno conhecimento das fraudes na companhia. Ela ocupou cargos de destaque na B2W, braço digital da varejista.

No mesmo fim de semana, o ex-CEO das Lojas Americanas, Miguel Gutierrez, foi liberado pelas autoridades espanholas após ter sido preso em Madri. Gutierrez terá que se apresentar a cada 15 dias e entregou seu passaporte. O rombo nas contas da Americanas foi revelado em 2023, levando a empresa a entrar em recuperação judicial. A investigação da Polícia Federal apontou que as fraudes contábeis na Americanas tinham como objetivo atingir metas financeiras internas e aumentar o valor de mercado das ações da companhia de forma ilícita. O ex-CEO vendeu ações da empresa antes de ser substituído, assim como outros ex-executivos, totalizando mais de R$ 250 milhões em vendas após o aviso de troca de comando. Os investigadores utilizam essas informações para enquadrar Gutierrez e outros no crime de uso de informação privilegiada.

