Ministro anuncia mudanças na política de preço da Petrobras e empresa rebate: ‘Não recebemos nenhuma proposta’

Alexandre Silveira afirmou que petroleira iria atualizar sua política comercial depois da eleição do novo conselho, contudo empresa desmentiu alegações

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro das Minas e Energia chegou a indicar o novo modelo, chamado preço de competitividade interna (PCI)



Nesta quarta-feira, 5, a Petrobras informou que não recebeu nenhuma proposta do Ministério das Minas e Energia a respeito da alteração da política de preço da companhia. Mais cedo no mesmo dia, o ministro da pasta, Alexandre Silveira, declarou que a petroleira iria atualizar sua política comercial depois que o novo conselho fosse eleito. Ele chegou a indicar qual seria o modelo, chamado preço de competitividade interna (PCI) e que ele reduziria em R$ o,25/litro o preço do diesel. Pouco depois a empresa veio a público desmentir as alegações. “A companhia confirma que não recebeu nenhuma proposta do Ministério das Minas e Energia a respeito da alteração da Política de Preços. Quaisquer propostas de alteração da Política de Preços recebidas do acionista controlador serão comunicadas oportunamente ao mercado, e conduzidas pelos mecanismos habituais de governança interna da companhia. A companhia reitera que ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios, em razão do contínuo monitoramento dos mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, a análise diária do comportamento de nossos preços relativamente às cotações internacionais, o seu market share, dentre outras variáveis”, informou em nota.