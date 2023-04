Petrobras anuncia redução média de 5,7% no preço do querosene de aviação em abril

Reajuste é feito mensalmente pela estatal e, apesar de comemorar o segundo corte consecutivo, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas destacou que o combustível ainda estaria 153% mais caro do que no início de 2020

O querosene de aviação (QAV), combustível usado pelas companhias aéreas comerciais especialmente nos aviões de médio e grande porte, ficará mais barato no mês de abril. O corte anunciado pela Petrobras nesta segunda-feira, 3, é de 5,7% na média nacional. A petroleira tem vários polos e praças onde vende o combustível para as distribuidoras, mas o preço final é de competência das empresas que comercializam o QAV para as companhias na ponta. Este é o segundo corte consecutivo anunciado no combustível. Em março deste ano, a queda foi da ordem de 14%. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) comemorou o resultado, que avalia como positivo. No entanto, o órgão fez um alerta e disse que, atualmente, o preço do querosene de aviação está muito mais caro do que estava no começo de 2020, no início da pandemia da Covid-19. O combustível estaria 153% mais caro. A associação lembrou ainda que o QAV representa cerca de 40% dos custos das companhias aéreas, empresas que têm por volta de 60% das suas despesas em dólar.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga