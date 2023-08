Ministro do Turismo convoca representantes da 123milhas para reunião com técnicos da pasta

Em entrevista à Jovem Pan News, Celso Sabino deu detalhes das medidas que têm sido adotadas pelo governo; empresa foi retirada de cadastro do setor

Reprodução/youtube/JovemPanNews 'Vamos responder da melhor forma este caso da 123milhas', afirma ministro Celso Sabino



Em reposta à suspensão de pacotes e emissão de passagens feita pela 123milhas, o ministro do Turismo, Celso Sabino, elencou algumas medidas tomadas pela pasta. Em entrevista exclusiva ao jornalista e colunista Claudio Dantas, da Jovem Pan News, Sabino afirmou, nesta segunda-feira, 21, que convidou representantes da agência digital de viagens para conversar com técnicos do ministério, para que o caso “tenha uma ampla avaliação técnica”, sob a justificativa de que “uma laranja podre não pode estragar o suco todo”. A ideia, diz o ministro, é dar mais credibilidade ao setor. “A partir do momento que esse caso seja solucionado a contento, que as pessoas não tenham esse prejuízo de ter comprado uma passagem e essa passagem ser cancelada, nós vamos dar credibilidade ao setor. É disso que a gente está precisando”, argumenta.

O ministro disse ainda que a 123milhas teve seu cadastro retirado da CadasTur, sistema de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo. Com isso, a empresa está inibida de contrair financiamentos e empréstimos junto à pasta. “As pessoas precisam entender que adquirindo um pacote turístico – com viagem aérea, hotel, pousada – em uma empresa séria, que tenho um cadastro regular no CadasTur e nos órgãos de defesa do consumidor, ele não terá problemas na compra. Daí teremos mais credibilidade”, afirma. “Vamos responder da melhor forma este caso da 123milhas”, finaliza.