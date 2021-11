Ministro João Roma é exonerado para cuidar de emendas parlamentares na Câmara

Decreto foi publicado no Diario Oficial da União desta terça-feira; previsão é de que retorne ao cargo já na quarta

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro João Roma é deputado federal licenciado pelo Republicanos da Bahia



O ministro da Cidadania, João Roma, foi exonerado nesta terça-feira, 16. A informação consta no Diário Oficial da União (DOU). Em decreto assinado pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB-RS), a publicação informa que ação foi feita a pedido do próprio Roma. Deputado federal licenciado pelo Republicanos da Bahia, ele se afasta temporariamente do cargo para cuidar de emendas parlamentares no Congresso Nacional. Segundo o ministério, a previsão de retorno do ministro ao cargo é já nesta quarta-feira, 17.